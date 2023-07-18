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Güncel
İHA 18.07.2023 21:00

Çorum’da taksi takla attı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan taksinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum’da taksi takla attı: 4 yaralı

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi.

Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Enes Y. yönetimindeki ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Görken C., Sevda A. ve Nisanur A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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