Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Duacılı Mahallesi'nde ikamet eden N.G., zeytinyağı sattığı kişilerin kendisini dolandırıldığını öne sürerek jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, N.G'den zeytinyağı alan A.Ş., Y.E. ve S.L'yi yakaladı.

Şüphelilerin kullandıkları terazi ele geçirildi. Yapılan incelemede, terazinin kumanda ile kontrol edilebildiği ve istenilen miktarda eksik ölçtüğü tespit edildi.

Şüphelilerin, N.G'yi 250 kilogram zeytinyağını, 50 kilogram göstererek satın aldıkları da belirlendi.