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Güncel
AA 18.07.2023 20:41

Edirne'de depremzedeler için kermes düzenlendi

Edirne'de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde etkilenen afetzedeler için kermes düzenlendi.

Edirne'de depremzedeler için kermes düzenlendi

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Sorumluluk Merkezi tarafından Balkan Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet törenlerinde gerçekleştirilen kermes "Yaralarımızı Birlikte Saralım Kermesi" sloganıyla yapıldı.

Edirne’de geçici ikamet eden depremzedelere destek sağlamak amacıyla düzenlenen kermeste çeşitli yiyecekler ve gıda ürünleri satışa sunuldu.

Gönüllü akademik ve idari personelin yer aldığı kermesten elde edilen gelirle depremzedelerin ihtiyaçları giderilecek.

Trakya Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin kamuoyunda farkındalık oluşturma ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için önemli olduğunu belirtti.

Etkinliği birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına düzenlediklerini ifade eden Kartal, kermese destek verenlere teşekkür etti.

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