Kente içme suyunun sağlandığı Çomar Barajı havzasında inşa edilen 10 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Belediyenin kaçak yapı sahiplerine tebligatları ve verilen sürenin dolmasının ardından yıkım ekipleri, zabıta ve polis eşliğinde alana geldi.

Belediye çalışanları, bazı yapılardan eşyaları boşalttı daha sonra yıkıma başladı.

Çomar Barajı’nın şehre su sağlayan önemli havzalardan olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, `Burası şehrimizin su yönetimi açısından gözden çıkarabileceğimiz bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapılaşmaya müsaade etmemiz asla söz konusu olamaz` dedi.