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Güncel
İHA 18.10.2023 16:44

Çorum’da STK’lardan İsrail’e tepki, Filistinlilere dua

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastaneye düzenlediği saldırının ardından Çorum'da vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları sokağa indi.

Çorum’da STK’lardan İsrail’e tepki, Filistinlilere dua

Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilirken, İsrail’e ise tepki gösterildi.

Sık sık tekbirler getiren vatandaşlar, `Hamas’a selam direnişe devam`, `Ümmet uyuma Filistin'e sahip çık`, `İsrail Hayber'i sakın unutma` sloganları attı. Grup adına bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İsrail’in Filistin’de ve Orta Doğu’da 1900’lü yıllardan ve kuruluşundan itibaren çok büyük katliamlar yaparak bölgeyi kana buladığını söyledi.

Candan, “Duyduktan sonra insanlığımızdan utandık, utanır hale geldik. Bunu kendimize izah edememenin çaresizliği içerisinde kendimiz adeta sokağa attık. Hiçbir hukuk tanımadan, hiçbir kural tanımadan adeta sadece Filistinlilere değil sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa meydan okurcasına bir hastaneyi bombalamak, böylesine büyük bir katliama girişmek sadece İsrail’in yapabileceği birşeydir. Bu anlamda artık sözün bittiği yerdeyiz. Ne yapılırsa yapılacak. Sadece İslam alemi değil bütün vicdanlı insanların harekete geçmesi lazım. Bu iş artık kınama ile, uyarı ile, ikazla olacak iş değil. İsrail sadece güçten anlar onlara anladığı dilden konuşmanın zamanı geldi” dedi.

Basın açıklaması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi. Açıklamaya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı. 

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