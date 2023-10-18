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Güncel
İHA 18.10.2023 16:26

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Isparta’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığın tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda Antalya’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu getireceği bilgisi alınmasının üzerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda; iki şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Burdur-Isparta kara yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada gizlenmiş halde, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Öte yandan, olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

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