Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığın tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda Antalya’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu getireceği bilgisi alınmasının üzerine operasyon düzenlendi.



Gerçekleştirilen operasyon sonucunda; iki şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Burdur-Isparta kara yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada gizlenmiş halde, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.



Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Öte yandan, olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.