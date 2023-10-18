Şırnak’ta Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şırnak Ulu Camii'nde öğlen namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dualar edildi.



Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı. İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından 25 sivil toplum kuruluşundan oluşan Şırnak Şehr-i Nuh Platformu adına basın açıklaması yapan Hamza Tatar, Filistin'in 75 yıldır işgal altında olduğunu, bugüne kadar yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti.



Tatar, “Zalim, terörist İsrail hastanede yaralı olan çocukların, bebeklerin, kadınların üzerine bomba yağdırdı. İşgalci İsrail’in masum ve yaralı Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıların kaldığı hastaneye yaptığı alçakça saldırı bir kez daha gösterdi k; karşımızda gözü dönmüş alçak bir terör örgütü var. Şırnak Şehr-i Nuh Platformu olarak burada Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının şahidi olduğumuzu ve dün akşam vakti Gazze’deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanı katleden, şehit eden İsrail terör örgütünün zulmünü telin etmek için bir araya geldik” dedi.



Kalabalık, basın açıklamasının ardından araçlar ile şehir turu atarak saldırıları protesto etti.