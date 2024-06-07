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Güncel
AA 07.06.2024 12:22

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

M.M.E. idaresindeki otomobil, Çorum-Osmancık yolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen S.K'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.K., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan S.K. ve M.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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