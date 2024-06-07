Siirt'te arıcılara yüzde 50 hibe destekli arı kovanı dağıtıldı

Açılış konuşmasını yapan ve arıcılığın geliştirilmesi yönünde projelerin devam edeceğini belirten Vali Dr. Kemal Kızılkaya, bal üretiminde ilk 5'i hedeflediklerini söyledi. 203 bin 418 kovan olduğunu belirten Vali Kızılkaya, "Bugün dağıtacağımız 2 bin ile önümüzdeki 10. sırada bulunan Şanlıurfa'yı yakalayıp geçerek ilk 10'a bugün girmiş oluyoruz. Geçtiğimiz yıl bal üretiminde 2 bin 800 ton üretimimiz bulunmaktadır'' dedi.



20 adet kovan verilen arıcı Metin Kaygıç, "Arıcılık yapıyorum, valime ve devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Bize yüzde 50 hibe ile 20 tane arı kovanı verildi. Arıcılık Birliği adına herkese teşekkür ederim. Aldığımız kovanları Bitlis Hizan Şirvan arası sınırımız var oraya götürüyoruz. İnşallah verimli olur'' diye konuştu.



Arıcı Sait Akarca ise ‘'Pervari'den geldim. Kovanları dağıtan Tarım ve Orman İl Müdürümüz, dernek başkanlarımız ve valimize teşekkür ederim. Pervari balımız meşhur bir baldır. Güzel bir proje oldu. Ben de yüzde 50 hibe ile 20 tane aldım ve verimli olacağını düşünüyorum" dedi.