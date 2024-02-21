Çorum'da kursa giden kadınlar 25 çeşit peynirin yapımını öğrendi

Tarım ve hayvancılığın öne çıktığı ilçede Alaca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce "Peynir Üretim Elemanı Kursu" açıldı.

Usta öğretici Nihal Tonbul'un eğitim verdiği kursa ilçe merkezi ve köylerden 14 kadın katıldı. Ekim ayından bu yana devam eden kursta kadınlar 25 çeşit peynirin yapılışını öğrendi.

Yaptıkları ürünleri satarak gelir elde eden kursiyerler, gelecekte bu alanda çalışmayı hedefliyor.

Tonbul, kursun başarıyla devam ettiğini, yaklaşık 25 peynir çeşidi üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Kursiyerlere organik peynir yapımını öğrettiğini belirten Tonbul, "Bütün peynirleri organik mayadan üretiyoruz. Ev hanımlarının da evlerinde rahatça yapabileceği peynir çeşitlerini öğretiyorum. Kursun başından bu zamana kadar çok çeşitli peynirlerin yapılışını öğrendi kursiyerler." dedi.

Tonbul, HEM Müdürlüğünce hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulan eğitim projesi kabul edilirse kursiyerlerin Avrupa'da peynir yapım eğitimi alma hakkı kazanacağını kaydetti.

Kursiyer Narin Sakmak da böyle bir kursun açıldığını duyunca kayıt yaptırdığını anlattı.

İlkokul mezunu olduğunu, kursta örgü, kaşar, tel, keçi peyniri gibi birçok çeşit peyniri yapmayı öğrendiğini, kendini geliştirdiğini vurgulayan Sakmak, "Köy çocuğu olduğumuz için köyde olanları biliyorduk ama hocamız bize daha fazlasını öğretti. Kurstan sonra cesaretim arttı, burada sosyalleştim. Hatta yemek yarışmasına katıldım, üçüncü oldum." diye konuştu.

"Bildiklerimin üstüne ekledim, doğru bildiğim yanlışları da öğrendim"

Ailesiyle köyde yaklaşık 18 yıldır hayvancılık yapan kursiyer Didem Seçer de peynir yapmayı bildiğini ancak kursta peynirle ilgili çok daha fazla bilgi edindiğini aktardı.

Seçer, "Çevreme, evime faydalı oluyorum. Burada çok fazla çeşit öğrendim. Bildiklerimin üstüne ekledim. Doğru bildiğim yanlışları da öğrendim. Çeçil, kaşar, Bolu Mengen, örgü, mozzarella, Çerkes peyniri, Mihaliç peyniri gibi çeşitler öğrendim. Ezine peynirini, şirden mayasını burada öğrendim." ifadelerini kullandı.

Kurstan sonra kendi ürettiği peynirleri satmak istediğinin altını çizen Seçer, "Burada 25'e yakın çeşit peynir yapmayı öğrendim. Öğrendiğim peynirleri çocuklarıma yapıyorum. İnşallah bunu ticarete döndürmeye çalışacağım. Ticaret yapmayı planladığım için ne kadar fazla çeşit öğrenirsem benim için o kadar iyi olacak. Çok fazla peynir talebi var." dedi.