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Güncel
AA 20.03.2024 16:49

Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Çorum'da, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi.

Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesindeki programda Boğazkale İlkokulu'ndan 50 öğrenci, Boğazkale Müzesi'ne konuk oldu.

"Cumhuriyetin 100. Yılını Kültürel Mirasımla Koruyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Boğazkale Müzesi'ni gezen öğrenciler, ardından "kültürel miras" temalı Hacivat-Karagöz gösterisini izledi.

Öğrenciler, Çocuk Eğitim Atölyesinde de çivi yazılı tablet yazma, kil tabletlere Hitit Mühürleri baskısı ve Ara-Bul etkinlikleri yaptı.

Etkinliğin ardından öğrencilere, "Kültür koruyucusu" ünvanı verilerek rozetleri takıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Köy Sohbetleri Projesi" kapsamında da Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz ile Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürü İbrahim Barış Sarıca, Emirler köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sohbette vatandaşlara kültür varlıklarının korunmasının ve kaçakçılığın önlenmesinin önemi anlatıldı.

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