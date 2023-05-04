Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Mahmut Muhammed A. idaresindeki otomobil ile Ömer Burak E'nin kullandığı hafif ticari araç, İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Musa A. yaralandı. Otomobilde sıkışan Musa A, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

Kaza yüzünden bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi sonrası yeniden ulaşıma açıldı.​​​​​​​