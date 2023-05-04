Şüpheli şahsın aracında 227 paket kaçak sigara bulundu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Odunpazarı ilçesi Karacahöyük mahallesinde şüpheli bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigaraları müşteri buldukça sattığı tespit etti.

KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 227 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.