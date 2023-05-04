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Güncel
İHA 04.05.2023 09:53

Şüpheli şahsın aracında 227 paket kaçak sigara bulundu

Eskişehir’de jandarma tarafından bir araçta yapılan aramada 227 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara ele geçirilirken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Şüpheli şahsın aracında 227 paket kaçak sigara bulundu
[Fotograf: İHA]

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Odunpazarı ilçesi Karacahöyük mahallesinde şüpheli bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız sigaraları müşteri buldukça sattığı tespit etti.

KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 227 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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