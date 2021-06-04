Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da bir araç alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’da seyir halindeyken arıza yapan otomobil bir anda alev alarak yandı.
Olay, Çorum-İskilip yolu Cerit Köyü yakınlarında meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken arıza yaptı.Aracını kenara çeken sürücü motor kaputunu açtığında otomobilin yandığını gördü.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
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