Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince mafya tipi çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içinde bulunan ve "Nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, özel hayatın gizliliği" gibi suçlar gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik 1 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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