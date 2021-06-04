Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde alınan bilgiye göre, Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.
Etiketler: Orman Yangını Adana
Sıradaki Haber
Kastamonu'da organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz