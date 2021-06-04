Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde Mudanya ve Gemlik'te dalgıçlar denizde temizlik yaptı.

BUÜ Sualtı Topluluğu'nun (USAT) balık adamları, deniz dibindeki çöpleri topladı. Sudan çıkarılan şişeler, maske ve eldiven gibi atıklar, çevre konusunda farkındalık oluşturulması için sahilde sergilendi.

BUÜ Çevre Mühendisliği Öğrenci Topluluğu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar da sahildeki atıkları topladı.

Gemlik'te de deniz kıyısında USAT tarafından gerçekleştirilen dalış sonucunda çıkarılan teneke kutular, plastik ve cam şişeler, ağlar, bilgisayar ekranı, cep telefonları ve araba lastikleri gibi atıklar, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından tasarlanan tel kafes şeklindeki ahtapot figürünün içinde sergilendi.

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Teksoy, Deniz Çöpleri İl Eylem Planı kapsamında dalış etkinliğinin yapıldığını belirterek, "Son zamanda deniz yüzeyince gördüğümüz müsilajın etkisini su altında da görmüş olduk. Öğrencilerimiz müsilaj nedeniyle su altında görüş mesafenin çok kısıtlı olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışmada denizden şişe, cam parçaları, eldiven ve maske gibi atıkları topladık." dedi.

Etkinliğe katılan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Bursa'nın her konuda olduğu gibi çevre temizliği konusunda da örnek olması gerektiğini kaydetti.