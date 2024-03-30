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Güncel
AA 30.03.2024 09:59

Çorum'da asayiş uygulamalarında silah ve fişek ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında silah ve fişek ele geçirildi.

Çorum'da asayiş uygulamalarında silah ve fişek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Kargı ilçesinde şok uygulama yaptı.

63 araç ve 426 kişinin incelendiği uygulamada 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Çakar kullandığı tespit edilen bir otomobil ile trafiğe aykırı 3 araç ve 1 motosikletin sürücüsüne ise toplam 58 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Araçlar ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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