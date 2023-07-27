Çorum'da aranan 10 şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 19-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan aranma ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Bin 298 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 5 adet tabanca, 2 adet tüfek ile 1 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah, 77 adet fişek, 1 adet çelik yelek ile 17 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Asayiş uygulamasında da 321 araç denetlendi.