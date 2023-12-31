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Güncel
AA 31.12.2023 17:21

Çorum'da 24 saatte yaşanan 10 trafik kazasında 17 kişi yaralandı

Çorum'da son 24 saat içine meydana gelen 10 farklı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Çorum'da 24 saatte yaşanan 10 trafik kazasında 17 kişi yaralandı

Gülabibey, Bağcılar, Beytepe, Mimarsinan, Ulukavak mahalleleri ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile İskilip ilçesinde 10 trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda yaralanan F.B. (20), F.K. (19), M.A. (14), E.A. (16), S.A. (27), R.B. (73), U.K. (18), F.B. (23), Z.T. (4), G.B. (33), B.K. (20), Y.K. (31), S.A. (29), Ö.A. (19), U.K. (38), İ.K. ve C.E, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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