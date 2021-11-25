İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen iki zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Zanlılara ait otomobil ve depoda yapılan aramada 125 bin 600 bandrolsüz makaron ile 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.