Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak makaron sigara ile tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bir şahsın aracında, gümrük kaçağı sigaralık kıyılmış tütün ve gümrük kaçağı makaron sigara bulundurduğu belirlendi.

Sözkonusu araçda yapılan aramalarda 10 bin adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı makaron sigara ile 78 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdiler.

Makaron ve tütünlere el koyan polis ekipleri, iki şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalef suçundan adli işlem başlattığı öğrenildi.