Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 10 aracın lastikleri kesildi
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da park halindeki 10 aracın lastiği kesildi. Bahçelievler Mahallesi'nde araç lastiklerinde kesikler olduğunu gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta yaptıkları incelemede 10 aracın lastiğine kesici aletle zarar verildiğini tespit etti.
Araç sahipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kendi imkanlarıyla lastiklerini değiştirdi.
Polis, otomobil lastiklerine zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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