Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta yaptıkları incelemede 10 aracın lastiğine kesici aletle zarar verildiğini tespit etti.

Araç sahipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kendi imkanlarıyla lastiklerini değiştirdi.

Polis, otomobil lastiklerine zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.