Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 13:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edremit’te bir evde yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Edremit ilçesindeki bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.
Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ Konutları 11. etapta bir evde yangın çıktı.
E.Y.’ye ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Evde büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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