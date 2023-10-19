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Güncel
İHA 19.10.2023 13:16

Çorum emniyet teşkilatına 7 yeni araç

Emniyet Genel Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Hizmetleri Geliştirme ve Dayanışma Derneği ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne kazandırılan 7 hizmet aracı düzenlenen törenle hizmete alındı.

Çorum emniyet teşkilatına 7 yeni araç

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ne kadar fazla araç ve donanıma sahip olursa o kadar fazla suç ve suçlunun üzerine gidebiliriz. Bu 7 araç demek, 7 ekibin fazla çıkarılması demek. Bugünlerde özellikle gece saatlerinde çok daha fazla ekip çıkartıyoruz. Bu 7 araç da bu anlamda çok önemli görevler icra edecek. Bu anlamda suç ve suçluların üzerine gitmeye devam edeceğiz” dedi.

Tüm kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışmanın birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, ele ele vererek Çorum’un daha huzurlu, daha yaşanabilir bir il olması için el birliği ile gayret göstermeye devam edeceklerinin belirtti. Program dua ve kurban kesiminin ardından sona erdi.

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