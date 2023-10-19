Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.10.2023 13:01

Balıkesir merkezli 4 ilde PKK'nın finans kaynağına operasyon

Balıkesir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 4 ilde PKK'nın finans kaynağına operasyon
[Fotograf: AA]

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekiplerince teröre finansman sağlanmasının önlenmesi ve örgüte üye olanlara yönelik çalışma başlatıldı.

PKK eylemleri için yurt dışından finanse edilen paraların Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır, Mardin'de bulunan hücre yapılanmalarına banka yolu ile aktarıldığı tespit edildi. 4 ildeki 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

ETİKETLER
Balıkesir PKK/KCK Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:41
Bakan Şimşek Fransa'nın önde gelen iş insanlarıyla görüştü
13:34
Denizli'de 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
13:32
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
13:24
Gazze'de binlerce kişiye hizmet sunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi
13:23
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
Denizli'deki antik kentte Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu
FOTO FOKUS
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
Gazzeli yaralı kız: En büyük selamlar Filistin halkına…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ