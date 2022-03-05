Batman’da yaşayan Esat Ekremoğlu, çocukluğunda hayalini kurduğu fabrikayı hayata geçirdi.

Kendisinin de yokluk gördüğünü belirten genç iş adamı, çalışmak istediği halde iş bulamadığı ve yaşadığı çevrede işsiz kaldığı için onlarca gencin kolayca uyuşturucu ve terörün pençesine düştüğünü söyledi.

Ve ekmek teknesini yüzlerce gence açtı, onlara iş imkanı sundu.

Ekremoğlu, “Geçmişte memleketimizde çalışmak istediğimiz zaman iş bulamıyorduk. İş imkanı yoktu. Ben büyüdükten sonra böyle bir fabrika açmayı düşündüm. Bu fabrikada 400 personel çalıştırıyoruz. Bu sayıyı bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Buradaki gençlerimizi terörün ve uyuşturucunun elinden almak için burada yüzlerce kişinin çalışabileceği bir iş ortamı oluşturduk. Dünya markalarına ihracat yaparak çalışan sayımızı bine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Gençler kimseye muhtaç olmadan çalışıyor"

Batman’da iş imkanı olmayan gençlerin kolayca terörün ve uyuşturucunun pençesine kolayca düştüğünü belirten fabrika müdürü Kubilay Bulut, Esat Ekremoğlu’nun açtığı fabrika sayesinde yüzlerce gencin kolayca işe erişebildiğini belirtti.

Bulut, “Gençlerimiz bilindiği gibi çok çabuk terörün pençesine düşebiliyordu. Uyuşturucu ve madde bağımlılığına yakalanabiliyordu. Burada Esat Ekremoğlu'nun kurmuş olduğu fabrika sayesinde o gençleri kendi bünyemize alıp meslek sahibi yaparak iş imkanı sağladık. Çok şükür hepsi de kendi paralarını kazanacak duruma geldi. Genç kızlar kimseye muhtaç olmadan kendi çeyizlerini diziyor, genç erkekler kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerine durabiliyor. Burada herkes huzurlu ve mutlu” diye konuştu.

Çalışan genç kızlardan Mizgin Aksoy, kendisi gibi 400 arkadaşının burada çalışarak kendi ayakları üzerinde durduğunu söyledi. Aksoy, `Kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

“İş bulmak için batıya gitmek zorunda kalmadık”

Daha önce geçinebilmek için batı illerine çalışmak için gitmek zorunda kaldıklarını belirten fabrika çalışanlarından Azat İnançtan, “Daha önce geçimimizi sağlaya bilmek için batı illerine giderek orada çalışmak zorunda kalıyorduk. Esat beyin açtığı bu fabrika sayesinde kendi memleketimizde, kendi ailemizin yanında kalarak çalışma imkanı bulduk” dedi.

“Burada çalışarak 5 çocuk okutuyorum”

Eşinden boşandığı halde kimseye muhtaç olmadan 5 çocuk okuttuğunu belirten Nasihat Güçer “Benim 5 çocuğum var. Kimseye muhtaç olmadan bu iş sayesinde çocuklarımı okutarak büyütebiliyorum” şeklinde konuştu. Çalışanlardan Hamza Aslan “Daha önce çalışmak için batıya gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi evimize yakın çalışma imkanı buluk. Çalışma imkanı bizlere sunuldu” diye konuştu.