Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gönüllüler ve öğrenciler, Vali Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, anaokulu öğrenci ve gönüllü vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen çevre temizliğinde, çevre duyarlılığı oluşması amacıyla yapılan etkinliğin önemine değindi.

Çevrenin temiz tutulması gerektiğinin altını çizen Kızılkaya, ''Öncelikle bize düşen görev çevremizi kirletmemek. Kirlettikten sonra temizlemek gerçekten ciddi bir çaba, ciddi bir emek, masraf ve zaman. Dolayısıyla biz öncelikle çocuklarımız başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine çevremizi temiz tutma anlamında bu bilinci güçlendirmemiz gerekiyor. Bununla birlikte çevremizi temizlemekle birlikte bireysel sorumluluğumuzu hatırlatmak.'' dedi.

Organizasyona destek veren iş kadını Şermin Kahraman da çevre duyarlılığının çocuklara küçüklükten aşılanmasının gerektiğini belirterek, ''Bilecik'te çevre duyarlılığını artırmak için ilk önce çocuklarla başlamak istedik ama bir büyüklerimizden de destek aldık. Bilecik’in daha güzeli daha verimli bir hale getirebilmek, çevre duyarlılığını artırmak istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızda bu çöp atma olayını yok etmemiz lazım yani şimdi gelirken de baktım iki gün evvelde ormanımızı gezdim. İnanılmaz pislik ve çöp içinde. Çok üzülüyorum o kadar güzel doğası var ki Bilecik'in bunu kaybetmek bize hakikaten acı veriyor. Çocuklara bunun küçüklükten öğretirsek çok daha iyi olacak. Evde söyleyerek olmuyor bu işler. Anne balara rica ediyorum.'' şeklinde konuştu.

Kent ormanında toplanan atıklar, çöp kamyonlarına yüklenerek, atık tesislerine götürüldü.