İlçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde su taşkınları yaşandı. Birçok evin bahçesini su bastı. Dere kenarlarında yollarda küçük göçükler meydana geldi.

İçmeler Plajı'nda denizin rengi derelerden gelen yağmur suları nedeniyle kahverengiye dönüştü.

Datça, Bozburun, Turunç, Selimiye kara yolunda küçük kaya parçaları yola düştü. Karayolları ve trafik ekipleri yola dökülen kaya parçalarını kaldırarak trafiğin akışını sağladı.

Belediye ve itfaiye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor.