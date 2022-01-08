Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ailesini tehdit eden kişi uyuşturucuyla yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çiğli ilçesinde ailesini evlerini yakmakla tehdit eden kişi, kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evka 6 Mahallesi'nde yaşayan H.D'nin, oğlu T.D'nin (23) evin anahtarını aldığını, evi yakacağını söylediğini bildirmesi üzerine harekete geçti.
Evin yakınlarında polis ekibini gören ve kaçmaya çalışan T.D. ve yanındaki M.A. (26), kovalamaca sonucu yakalandı. T.D'nin kaçarken bir apartmanın bahçesine attığı poşette 42 uyuşturucu hap ile 26 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 14:52
- 14:31
- 13:57
- 14:41
- 14:32
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 13 bin 500 öğrenciye üniversite ve liselere hazırlık kaynak kitap desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz