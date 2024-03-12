Çocuk Kent'te çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu

Kalfa Korusu'nda bulunan ve 123 bin metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Kent'te gerçekleşen fidan dikim programına Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, eşi ve çocuklarının yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, liselerden gelen öğrenciler, gaziler, şehit aileleri ve çocukları katıldı.

Oyun alanları, macera parkları, sosyal tesisleri ve bilim merkeziyle 40'a yakın aktivite seçeneğini bünyesinde bulunduran Çocuk Kent'te gerçekleşen fidan dikim şenlik havasında geçti.

Eğlenceli etkinlikler ve çeşitli ikramlar pazar gününe neşe kattı. Şenliğe katılan vatandaşlar alan içerisinde bulunan; zipline, macera parkı, oyun parkları, seyir kulesi gibi çeşitli donatıları kullanarak keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi.

Parkı süsleyen masal kahramanlarına büyük ilgi gösteren çocuklar fotoğraf ve videolar çekilerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

Çocuk Kent'te geri sayım

Olumsuz hava şartlarına maruz kalınmazsa 15 gün içerisine Çocuk Kent'in resmi açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Uşak Belediye Başkan Mehmet Çakın, “Bizler bir süredir şehrimizin farklı noktalarında ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiriyorduk. Bugün buradaysa çalışmalarımızı sürdürerek çok sayıda fidanı toprakla buluşturduk. Bu projeyi hayata geçirmek çok kolay olmadı. 123 bin metrekarelik büyük bir alandan bahsediyoruz. Çocuk Kent Uşak'ın en büyük parklarından birisi olacak ve içerisinde 40'a yakın aktivite imkanının yanı sıra açık oyun alanları, kapalı oyun alanları gibi birçok donatıyı vatandaşlarımıza sunacak. Yine parkımızın içerisinde Bilim Merkezimiz bulunacak, kısa süre içerisinde kayıtların başlayacağı merkez sayesinde çocuklarımızın içerisinden Selçuk Bayraktarlar, Alper Gezeravcılar çıkması konusunda güçlü bir adım atılmış olacak. Aynı zamanda burada çok güzel iki sosyal tesisimiz var" dedi.

Başkan Çakın şöyle devam etti:

"Şu an Uşak'ta bulunan diğer tesislerimiz çok büyük rağbet görmekte. Özellikle bugünkü gibi güzel havalarda Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezimizde geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız Yeşil Karaağaç sosyal tesisimiz vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bu tarz sosyal donatılar çok önemli.

Çünkü hayat sadece işe gitmekten, eve gelmekten ibaret değil. Bizler vatandaşlarımıza, aileleriyle, çocuklarıyla birlikte iş ve okul dışında keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunmayı önemli bir görev biliyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında bunun bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Uşak'taki yaşam kalitesini daha da yükseltebilmek, şehrimize gelen misafirlerimizi keyifle ağırlayabilecek alanlar yaratmak ve çocuklarımızın yüzlerini gülümsetmek için çalıştık. İnşallah bundan sonra da yapacağımız nice güzel eserle birlikte Uşak'ımızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz."