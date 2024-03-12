Gaziantep'te, tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.P. isimli kişinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli ile alıcı gibi irtibat kurdu.
Ekipler, anlaşmanın ardından satış için gelen A.P.'nin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda A.P. gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada 913 sikke, 12 tarihi eser niteliğinde metal obje ele geçirildi. Sikke ve objeler Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan A.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.