Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk çeyrekte arttı
[Fotoğraf: Reuters]
Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, limanlarda taşınan kargo yükü miktarı, Ocak-Mart 2022'de yıllık bazda yüzde 1,6 artarak 3,63 milyar tona ulaştı.
Taşınan konteyner miktarı ise yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. İlk 3 ayda toplam 67,38 milyon TEU konteyner taşındı.
Etiketler: Çin Çin Ekonomisi
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