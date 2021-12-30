Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kars ve Ardahan'da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Buz kalınlığının 15 santimetreye ulaşmasıyla Kars ve Ardahan tarafından gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirmeye başladı.

Turistler etrafı karlı dağlarla kaplı gölde, buz üzerinde atlı kızak keyfi yaparak gün doğumunu da izliyor.

Gölde buz radarı olarak bilinen bir cihazla buz kalınlığını ölçen Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, buzun kalınlaşmasında son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Göl yüzeyindeki buz kalınlığının soğukların etkisiyle her geçen gün arttığını da vurgulayan Çoban, "Çıldır Gölü havaların soğumasıyla tamamen buz tuttu ve buz kalınlığı günden güne artıyor. Kars Valiliği önderliğinde Çıldır Gölü'nde, buz radarıyla buz ölçümü yaptık. Bu ölçümü Kars Valiliği her yıl yaptırıyor, bundaki amaçta buzun üstüne insanlar çıkmadan önce gölün güvenli olduğunu öğrenmek." dedi.

At arabasıyla gezecek kadar kalın

Emrah Çoban, Çıldır Gölü'ndeki buz yoğunluğunun iyi seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda mevcut gölün blok halinde minimum 15 santim buz tuttuğunu tespit ettik. Gölün üzerinde örnekleme yapmaya devam ediyoruz. Buzun kalınlığı ve yoğunluğu burada at arabasıyla gezmek için uygun görünüyor." diye konuştu.