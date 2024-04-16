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Güncel
İHA 16.04.2024 11:09

Çıldır Belediye Başkanlığını kazanan Azizoğlu mazbatasını aldı

Ardahan'ın Çıldır Belediye Başkanı seçilen Kemal Yakup Azizoğlu mazbatasını alarak göreve başladı.

Çıldır Belediye Başkanlığını kazanan Azizoğlu mazbatasını aldı
[Fotograf: İHA]

31 Mart pazar günü yapılan Mahalli İdareler ve Yerel seçimlerinde AK Parti'den seçilen Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, Çıldır İl Genel Meclis üyesi A. Rıfat Vural, Belediye Meclis Üyeleri Ekrem Yücal, Kadim Coşkun ve Teoman Güneş Çıldır İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatalarını alarak resmi olarak göreve başladılar.

"5 yıl hep birlikte yol yürüyeceğiz"

Mazbataların alınmasının ardından Çıldır Belediye Başkanlık makamına geçen Başkan Azizoğlu "Seçim sürecinde desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm seçmenlerimize sonsuz teşekkür ederim. Dün olduğu gibi bugün de Çıldır halkına hizmet etmek için 5 yıl hep birlikte yol yürüyeceğiz. Geçmiş yıllarda yapmış olduklarımız, yarında yapacaklarımızın teminatıdır. İlçemizin büyümesi ve halkımızın yaşam standartlarını arttırmak için gecemizi, gündüzümüze katarak çalışacağız. Başta ilçemiz ve halkımız için olmazsa olmaz olan doğalgazı ilçemize en kısa zamanda kazandırıp, yeni yatırımlar için uğraş vereceğiz" dedi. 

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