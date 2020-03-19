Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan bu yıl çıkış yapan tır sayısı 6 bine ulaştı.

Komşu ülkelerle yapılan ithalat ve ihracatta köprü görevi gören Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binasındaki hizmetlerin kısa sürede yapılması, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalar ve tırlarca tercih ediliyor.

Yaklaşık 2 ayda 6 bin tır geçti

Bu etkenlerin yanı sıra son günlerde özellikle İran ve Irak'a açılan bazı kapıların koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılmasının da etkisiyle yurt dışına ticaret yapan firmalar, tırlarını bu kapıya yönlendiriyor. Gümrük kapısında son günlerde tırların yurt dışına çıkışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 1 Ocak 2020 ile 15 Mart 2020 arasında toplam 6 bin tır çıkışı olurken, çıkışların 3 bini sadece 1 Mart ile 15 Mart tarihlerinde gerçekleşti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın Türkiye'deki en modern kapılardan biri olduğunu söyledi.

Demirci, son günlerde başta İran ve Irak bağlantılı sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla geçici süreyle kapatılmasının da etkisiyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın uluslararası taşımacılık tarafından tercih edildiğini belirtti.

Yolcu girişine izin verilmiyor

Ardahan'da Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcu trafiğine ise geçici olarak izin verilmiyor.