Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşı şehitlerini anmak amacıyla, Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi doktorları tarafından hastalara askeri üniforma ile hizmet edildi.

Yapılan etkinliğin amacının Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yılında, vatanı korumak için canlarını feda eden aziz şehitleri anmak olduğunu belirten hastanenin başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy, etkinliğin poliklinik hizmetleri almak için hastaneyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından da desteklendiğini vurguladı.

Askeri üniforma ile hizmete ek olarak, gün içersinde çocuk polikliniğini ziyaret eden çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıtıldı.