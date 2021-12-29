Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çiftlikteki 100 ton saman yandı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da, hayvan çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla alevler söndürülürken, depodaki 100 ton saman küle döndü.
Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı köyünde, Mustafa Polat'a ait hayvan çiftliğindeki saman balyalarının istiflendiği depoda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm depoyu sardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.
100 ton samanın küle döndüğü yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.
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