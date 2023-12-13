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Güncel
İHA 13.12.2023 18:24

Çiçekdağı ilçesinde tiyatro günleri başladı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tiyatro günleri ilgiyle izleniyor.

Çiçekdağı ilçesinde tiyatro günleri başladı

İlçede beğeni ile izlenen etkinliğe ilçe Kaymakamı Elif Meram, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam etkinlikle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkardıklarını söyledi. Sağlam yaptığı açıklamada; “Müdürlüğümüz faaliyet planı içerisinde öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak özgüvenli ve topluma hitap edebilen bireyler olabilmelerini sağlamak üzere ortaokullarımız tarafından düzenlenen tiyatro günleri başladı" dedi.

Etkinlikler ilçede belirli aralıklarla öğrencilerin ve ebeveynlerinin motivasyonunun artması için sürdürülüyor. 

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