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Güncel
AA 13.12.2023 18:10

Bir metrekarelik dükkanda geçen 64 yıllık ömür

Gaziantep'te yaklaşık 64 yıl boyunca 1 metrekare genişliğindeki dükkanında tenekecilik mesleğini sürdüren 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, çöpe gidecek malzemelerden üretim gerçekleştiriyor.

Bir metrekarelik dükkanda geçen 64 yıllık ömür

Kullandığı ekipman ve ham madde olarak değerlendirdiği ürünlerin bulunduğu dükkanına küçüklüğü nedeniyle sadece Ekrabalcı'nın kendisi girebiliyor. Müşterilerini içeriye alamadığı dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen çekiç sallayan Erkabalcı, tatlı kalıbı, ibrik, kumbara, mangal ve huni üretiyor.

Sabah erkenden başlayarak akşam saatlerine kadar çalışan Erkabalcı, hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de geçimini sağlıyor.

Dinç görünümüyle dikkati çeken Erkabalcı, topladığı tenekelerin geri dönüşümünü sağladığını da söyledi.

Çalışmayı sevdiğini ifade eden Erkabalcı, şunları kaydetti:

"1960 yılından bu yana aynı dükkanda ustalık yapıyorum. Allah'a şükür şikayetim yok. Eşimiz, dostumuz bizi burada ziyaret ediyor. Tenekeleri toplayarak huni yapıyorum. Aynı zamanda 1. sınıf kalitede tatlı kalıpları yapıyorum"

Müşterilerine yaptığı ürünleri de tanıtan Erkabalcı, tenekeciliğin son temsilcilerinden olduğunu, kentteki usta sayısının oldukça azaldığını vurguladı.

Erkabalcı'nın 5 yıllık komşusu esnaf Ömer Kuşçu ise komşusunun her zaman çalıştığını ve hiç boş dururken görmediğini anlattı.

Mehmet Usta'nın çalışma azmiyle gençlere örnek olduğunu belirten Kuşçu, şöyle konuştu:

"Tenekecilik mesleğini yapan fazla kimse yok. Çarşıda da tek kendisi bu işi yapıyor. Şehrin her kesiminden insanlar kendisini bularak yanına geliyorlar. Esnaf çöpe gidecek tenekelerini Mehmet amcaya veriyor. Böylelikle geri dönüşüm de sağlamış oluyor. Biz de komşuluğundan çok memnunuz"

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