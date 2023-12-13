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Güncel
AA 13.12.2023 18:03

Muş Alparslan Üniversitesinde "1. Gıda Bilimi" etkinliği düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenen "1. Gıda Bilimi" etkinliğinde öğrencilerin hazırladığı yiyecekler tanıtıldı.

Muş Alparslan Üniversitesinde "1. Gıda Bilimi" etkinliği düzenlendi

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversite olarak Muş'un ve üniversitenin potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu potansiyel sonucu ortaya koyacakları ürünleri tanıtmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Alican, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz birçok gıda hazırladı. Bu ürünlerin bir kısmı piyasada bulunmayan ve kendi ürettikleri ürünler. Bu etkinlikte üretilmiş olan ürünleri ilerleyen zamanlarda daha da spesifik hale getirip kamuoyuna sunabileceğimiz, piyasaya sürebileceğimiz ürünlere dönüştürmek gibi bir hedefimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu gıda etkinliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Etkinliğe, üniversite dışında, lise öğrencileri de katılım sağladı."

Teknik Bilimler MYO Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Şevgin ise amaçlarının öğrencileri geleceğe hazırlamak ve gıda alanında iyi şeyler yapmak olduğunu dile getirdi.

Şevgin, "Öğrencilerimiz reçel grubu, peynir grubu kahvaltılık, ekmek, yoğurt alanında güzel çalışmalar yaptı. Öğrencilerimizi piyasaya yönelik çalıştırıyoruz. Uygulamalı olarak da eğitim veriyoruz. Güzel bir çalışma yaptık." dedi.

Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencisi İlayda Buke de "Yaklaşık 1,5 ay uygulamalı ders aldık. Burada mezun olduktan sonra alanımızla ilgili kurumlarda iş imkanı bulabileceğiz." diye konuştu.

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