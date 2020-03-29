Peribacaları arasında boy gösteren çiçekler, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgenin doğal manzarasına renk kattı.

Kış aylarında kar yağışı ile beyaza, sonbaharda sarının tonlarına bürünen Kapadokya'da havaların ısınmaya başlamasıyla kayısı ve badem ağaçlarında açan çiçekler adeta görsel şölen sunuyor.

Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla çevrelenen Kılıçlar, Güllüdere, Zemi ve Aşk vadisindeki bazı alanlarda köylülerce araziye bırakılan atların oluşturduğu görüntü de ilgi çekiyor.