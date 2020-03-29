İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bildirilen adreslere giderek erzak yardımında bulunan Türk Kızılayı İnegöl Şubesi görevlileri, vatandaşların ekmek, ilaç ve doktor ihtiyaçlarının olup olmadığını kaydederek çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılayı İnegöl Şubesi Başkanı Varol Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem vakıftan gelen bilgiler hem de kendi bünyelerinde oluşturdukları kayıtlarla tek tek adreslere giderek paketleri teslim ettiklerini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"İkametlere giden ekiplerimiz vatandaşlarımıza ekmek alacakları kimselerini olup olmadığını, ilaç ihtiyaçları ile doktor ihtiyaçlarının olup olmadığını kayıt altına alarak ilçemizde İnegöl Kaymakamlığı uhdesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna bildiriyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Salgın hastalık bitene kadar, sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında daha önce şubemiz tarafında ihtiyaçları düzenli olarak temin edilen gıda yardımları da devam etmekte olup bu yardımlara dezenfektan ilavesi yaptık."