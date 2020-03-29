Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Polisin depoda yaptığı aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 53 bin 48 el dezenfektanı ile 12 bin 850 cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi.

Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.