Haber Giriş: Kaynak: AA
Cezayir'den getirilen 321 kişi Şanlıurfa'da öğrenci yurduna yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'den getirilen 321 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Şanlıurfa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Uçakla Gaziantep'e getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilerek güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'ya hareket etti.
Osmanbey Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtlarına giriş yapan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeye uygun şekilde oturdukları görüldü.
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