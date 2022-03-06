İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte otomobil çalındığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelinin A.G. olduğunu belirledi.

Zanlının önce bir otomobili, ardından da bu araçla gittiği marketten yaklaşık 30 bin lira değerinde tekel ve muhtelif ürünler çaldığını tespit eden ekipler, dün düzenledikleri operasyonla A.G. ile kendisine yardım eden Ç.M'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan daha önce "hırsızlık" suçundan birçok kaydı bulunan A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.M. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.