Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokatköy Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki binanın çatısına doğru yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıktığı çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi, diğer binada hasar oluştu.
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