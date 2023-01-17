Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışlandı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası düzenlendi.
Adalet Bakanlığınca "Kitap İyileştirir" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Osmaniye Adliyesi'nde stant kuruldu.
Standı ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy'dan kampanya hakkında bilgi aldı.
Yılmaz, kendi hayat hikayesinin anlatıldığı "O Şimdi Vali" adlı kitabı bağışladı.
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