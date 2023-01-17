Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabahattin Y. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Sabahattin Y. karar öncesi yaptığı son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Can güvenliği nedeniyle suç kastı olmadan hareket ettiğini öne süren Sabahattin Y. şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir cezaevindeyim. Rahatsızlıklarım var, tedavi olamıyorum. Fizik tedavi görebilmem ve tedavilerim için gerekirse elektronik kelepçeyle de olsa tahliyemi istiyorum. Müştekilerle aramda herhangi bir sorun yok. Aram iyidir. Kendileri komşularım olur. Beraat ve tahliyemi istiyorum. Ben bu suçları kasıtlı olarak işlemedim. Askerlik çağım geldi. Askere gidip kendime yeni bir sayfa açmak istiyorum."

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sabahattin Y.'nin "konutta veya iş yerinde yağma", "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 41 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.