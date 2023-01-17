Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da evinin penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Tavşanlı ilçesinde evinin penceresinden düşen 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Moymul Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle ikamet eden Mehmet U. henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet U.'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Kütahya
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