Moymul Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle ikamet eden Mehmet U. henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet U.'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.